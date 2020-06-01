CHP’li Özel ve Özkoç hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’nda

CHP grup başkan vekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a yönelik hakaret ve iftira suçlamasıyla hazırlanan fezleke TBMM’ye sevk edilmek üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

Özel ve Özkoç, Altun’un Kuzguncuk’ta kiraladığı araziye yaptırdığı yapıların İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından izinsiz olduğu gerekçesiyle yıkılmasına ilişkin Cumhuriyet gazetesinin haberiyle ilgili paylaşımlar yapmıştı.

Reklam

Konu, iktidar ile ana muhalefet partisi CHP arasında krize yol açmış, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş’ın, Altun’un evinin fotoğrafını çekmeye çalıştığı öne sürülmüştü. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında da konuyla ilgili soruşturma açılmıştı.

Altun, geçen ay hakaret ve iftira suçlamasıyla Özel ile Özkoç hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara başsavcılığına başvurmuştu.

Suç duyurusunda aleni hakaret ve iftiralar nedeniyle Altun’un kişilik haklarının ihlal edildiği, bu ihlaller nedeniyle durumun tahammül edilemez boyutlara ulaştığı belirtilerek, “Bu nedenle kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret, iftira ve resen tespit edilecek diğer suçlardan dolayı şüphelinin cezalandırılmasını talep etme zarureti hâsıl olmuştur” denmişti.

Reklam

‘Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlaması

Suç duyurusu üzerine soruşturma yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu, Özel ve Özkoç’un ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ ve ‘iftira’ suçlarını zincirleme işlediğine dair fezleke düzenlenmesi için yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğunu, bu nedenle adı geçen milletvekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hakaret ve iftirayı düzenleyen 125’inci ve 267’nci madde hükümleri gereğince takibat yapılabilmesi için Anayasa’nın 83’üncü maddesine istinaden TBMM tarafından milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasının gerektiğini belirtti.

Bu kapsamda, hazırlanan fezleke TBMM’ye sevk edilmek üzere ilgili soruşturma belgeleriyle birlikte Adalet Bakanlığı’na gönderildi.

Altun’un avukatı Sezgin Tunç, yasama dokunulmazlığının TBMM tarafından kaldırılmasını ve takibata devam edilmesini beklediklerini ve bu sürece eş zamanlı olarak Özel ve Özkoç’a tazminat davası da açılacağını belirtti.