CHP’li Özel: Ağır krizin bedelini yine yoksul vatandaş ödeyecek

CHP grup başkan vekili ve Manisa milletvekili Özgür Özel, ABD Doları’nın Türk Lirası karşısında rekor düzeyde değer kazanmasının ardından “Ağır krizin bedelini yine yoksul vatandaş ödeyecek” dedi.

Partisinin il başkanlığının toplantısına katılan Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ‘herkesin umutla beklediği’ toplantısından hiçbir umut çıkmadığını söyledi.

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CHP’li Özel, toplantının başında doların 6 lira, bitişinde ise 6,80 olduğunu, şu an da 6,40’larda seyretmesinin kendilerini endişelendirdiğini aktaran Özel, “Sonuçları mutfağa, pazara yansıyacak. Alınan benzine, mazota, ÖTV üzerinden tükettiğimiz her şeye yansıyacak” dedi.

Özel şöyle devam etti: “Maalesef bu ağır krizin bedelini yine yoksul vatandaş ödeyecek. Milyar dolarları olan, zaten kendilerini kur sepetiyle güvence altına almış durumda. Çok Türk lirası olanlar bile belki zarara uğrayacaklar ama 70 sülalesine değil 60 sülalesine yetecek para banka hesaplarında duracak. Ancak ay sonunu getirmekte güçlük çeken vatandaş, borçlu, emekli veya iş arayanların umutları her geçen gün tükenecek.”

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Albayrak’a eleştiri

Özel, Albayrak’a eleştirilerini sürdürdü:“24 Haziran’da ‘Yetkiyi verin görün’ dedi. Ekonomiyi damada; fakirin, emeklinin ve yoksulun geleceğini Allah’a emanet etti. Altı aydır makroekonomide Marmara Üniversitesi’nde ders aldığını söylüyor Berat Albayrak’ın. Akıllı ülkelerde son altı ayda kayınpederinin teşvikiyle Ekonomi Bakanlığı’na hazırlanmak için ders alanlar değil, o dersi verenler, o damadın okuduğu kitabı yazanlar, o kitabı yazanların oluşturduğu büyük kadrolar, makroekonomik dengelere bilimsel çözümler üretirler, bilimsel katkılar sağlarlar. Şimdi aile şirketine dönüşmüş bir Türkiye Cumhuriyeti’nin tek adamın ve onun damadının elinde savruluşuna şahitlik ediyoruz. Bu süreçte hepimize ihtiyaç var. Ana muhalefet ve tüm muhalefet partilere ihtiyaç var.”