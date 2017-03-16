CHP’li Böke’nin Boğaziçi’ndeki konuşması iptal: ‘Sarayı kaybetme telaşı sardı’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke’nin Boğaziçi Üniversitesi’nde yapacağı konuşma iptal edildi.

Böke, Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü’nün 18-19 Mart tarihlerinde düzenleyeceği ‘Boğaziçi Yönetim ve Liderlik Zirvesi’nin ikinci gününde saat 16.20- 17.00 saatinde ‘Yeni Ekonomide Liderlik’ başlıklı bir konuşma yapacaktı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada üniversitenin ‘atanmış’ rektörü Mehmed Özkan’ın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ı kısa bir süre önce okulda ağırladığını hatırlatan Böke, “Sözde özerk üniversiteyi yönetmek adına koltuğunu borçlu olduklarının talimatlarını uygulamaktan başka iş yapmayan bir kişiye sözüm yok!” diye yazdı.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Sayın İbrahim Kalın'ı Üniversitemizde ağırladık, derin kültürel birikimini paylaşma fırsatı bulduk @ikalin1 pic.twitter.com/ttYA8273Vs — Prof. Mehmed Özkan (@bounrektorluk) February 26, 2017

Böke şöyle devam etti: “Yeri gelince ifade özgürlüğünü dilinden düşürmeyen; dışarıda sahte mağduriyet arayışına girenler Türkiye’de demokrasiyi hiçe sayıyorlar. KHK/OHAL ile ülkeyi yönetmeye kalkan Saray herkes sussun istiyor. 16 Nisan’da Anayasa değişirse neleri yaşayacağımızı bugünden görüyoruz. Sarayı kaybetme telaşı sardı. Türkiye’nin ‘HAYIR’ının büyüdüğünü görenler, son çare halkın iradesini sindirmek için baskıya başvuruyor. Bir tarafta Saray bir tarafta halk var. Bir tarafta Sarayın emir kulları, diğer tarafta memleketin ‘Hayır’ına inanan milyonlar var!”

Üniversitelilerle buluşmasını kimsenin engellemeyeceğini kaydeden, Böke, “Karanlığı mutlaka yeneceğiz! Bizim hakikatimiz o kadar güçlü ki, önümüze dağ devirseler o hakikat, bu halka ulaşacak. Buyursunlar, bizden korkmaya devam etsinler…” diye yazdı.