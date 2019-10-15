CHP’den Tarım Bakanlığı’na: Mevzuata aykırı üretim için neler yapılıyor?

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Tarım ve Orman Bakanlığı’na, yasal mevzuata aykırı üretim yapan firmalar hakkında ‘ifşa etmek dışında’ ne gibi işlemler yapıldığını sordu.

Fotoğraf: CHP

CHP’li vekil, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş açısından uygunsuz üretim yapan firmaları açıklamasının dışında söz konusu firmalara ne tür bir yaptırım uyguladığının açıklanmasını istedi.

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Başevirgen, bakan Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde; 2016-2018-2019 yıllarında açıklanan listelerde aynı firmaların tekrar tekrar yer aldığının altını çizerek şunları sordu: “Yıllar içinde mevzuata aykırı eylemlerine tekrar tekrar devam eden bu firmalar üretim yapmaya nasıl devam etmektedir? Bakanlığınız tarafından mevzuata aykırı üretim yaptığı tespit edilen söz konusu firmalara geçtiğimiz yıllarda ne tür bir idari ve hukuki yaptırım uygulanmıştır? Söz konusu firmalar üretimlerine devam edecek midir?”

Açıklanan listelerin ‘hemen hemen hepsinde aynı firmaların yer almasının’ bakanlığın teşhir dışında yaptırım uygulamadığını gösterdiğini söyleyen CHP’li vekil, açıklanan listelerin dolayısıyla işlevsiz olduğunu ifade etti.

Başevirgen, “Listede yer alan firmalar çekincesiz ve korkusuz bir şekilde aslında suç olan eylemlerine devam etmektedir” dedi.