CHP ve İYİ Parti: IMF heyeti ile ‘gizli’ görüşmedik

Türkiye’ye gelen IMF heyeti ile bir otel odasında ‘gizli görüşme’ yapıldığı iddiaları üzerine açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Gizli saklı bir görüşme yapmadık” dedi. Görüşmede Öztrak ile birlikte yer alan İYİ Partili Durmuş Yılmaz da, “Teklif onlardan geldi, gizli toplantıya gitmedik” açıklamasını yaptı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Cumhuriyet’in haberine göre Öztrak, basın toplantısında konu ile ilgili soru üzerine şöyle dedi: “Gizli saklı bir görüşme yapmadık, Ankara’da bir otelde görüşme yaptık. Raci beyin haberi yoksa onun sorunu. IMF’yi dördüncü madde kapsamında ülkeye davet eden Hazine ve Maliye Bakanlığı’dır. Dördüncü madde konsültasyonlarının muhatabı hükümettir. Bu madde kapsamında IMF çeşitli görüşmeler yapar. Bizim görüşmelerimiz de bu kapsamdadır.

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Hükümet ve yandaşları bu kapsamdaki bir görüşmenin üzerine mal bulmuş mağribi gibi atlamasın. Bizde gizli olan bir şey yok. Ancak karşı tarafta gizli gizli tank palet fabrikasını peşkeş yapmak var. Bizde McKenzie ile kapı arkasında görüşmek, onlarla kayyum görüşmeleri yapmak olmaz. CHP her zaman şeffaf olmuştur, gerekenleri açıklamıştır.”

Genel Başkan Yardımcımız ve Parti Sözcümüz Faik Öztrak MYK gündemini kamuoyuyla paylaşıyor https://t.co/2t0PdUmLOj — CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) September 23, 2019

Söz konusu görüşmeye katılan Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz da, CHP Sözcüsü Öztrak ile birlikte IMF yetkilileriyle yaptığı görüşmenin gizli olmadığını belirterek, “Bize sorulan soruları kendi perspektifimizden anlattık” dedi. Yeniçağ’ın haberine göre Yılmaz, şunları söyledi: “Muhalefet olarak bizimle de görüşmek istediler. Dolayısıyla teklif onlardan geldi. Biz gizli bir toplantıya gitmedik. Bizim adımız, sanımız, kurumumuz belli.”

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AKP: IMF ile anlaşma yetkisini millet size vermedi

Öte yandan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP ve İYİ Parti temsilcilerinin IMF heyeti ile görüşmesiyle ilgili DHA’ya konuştu. Özkan, şöyle dedi: “Sayın Öztrak, IMF ile hangi anlaşma gayreti içerisindesiniz, anlaşıyor musunuz? Sürekli ‘IMF ile anlaşma içerisindeler’ iddianız bir temenniden mi ibaret? IMF ile anlaşma yetkisini bu millet size vermedi, asla vermeyecek.”