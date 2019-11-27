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Yaramazlara biraz batar!

CHP, RTÜK üyeliği için yeniden Faruk Bildirici’yi aday gösterdi

CHP, RTÜK üyeliği düşürülen Faruk Bildirici’yi tekrar RTÜK üyesi adayı olarak TBMM Başkanlığı’na bildirdi.

Cumhuriyet’in haberine göre, RTÜK üyeliği için TBMM’de önümüzdeki hafta oylama yapılması bekleniyor. 

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Bildirici, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in üç farklı kurumda çalıştığını duyurmuş; CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan Faruk Bildirici’nin üyeliği, ikiye karşı altı oyla 31 Ekim’de düşürülmüştü. Bildirici, üyeliğinin düşürülmesi kararı hakkında yürütmenin durdurulması ve sonrasında iptal edilmesi için mahkemeye başvurmuştu.

Bildirici dilekçesinde, “Kararının Üst Kurul’da alınması; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yetkilerinin gaspı niteliğinde olup Anayasa ve kanunlara açıkça aykırıdır” ifadelerini kullanmıştı. 

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