CHP, Erdoğan’a ‘siyasi ayağı’ sordu: Milletin anasını ağlattınız, özürle mi kurtulacaksınız

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, darbe girişiminin siyasi ayağını tespit edilemediğini söyleyen komisyon başkanı AKP’li Reşat Petek üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Milletin anasını ağlattınız, bir özürle mi kurtulacaksınız. Devletin iddianamesi ortada, siyasi ayak arayanlar buyrun.”

Petek, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada “Darbenin siyasi ayağıyla ilgili yapılan incelemelerde iktidardan ve muhalefetten bir isim tespit edilmiş değil” demişti.

Erdoğan ise darbe girişiminin ardından Gülen Cemaati’yle ilgili olarak, “Ciddi manada yanılgıya düşmüşüz. Allah bizi affetsin” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet’in İklim Öngel’in haberine göre, Petek’in sözlerini hatırlatan Gök, bunun beklenen bir açıklama olduğunu, komisyonun siyasi ayağın ne olduğunu bilse dahi söylemeyerek ‘görevini yerine getirdiğini’ savundu.

‘Milletin anasını ağlattınız’

CHP’li vekil, 15 Temmuz öncesinde hazırlanan ve 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan bir iddianamede, “TÜBİTAK içinde 2011 sonrasında yaşanan hadiselere bir bütünlük içinde bakıldığında vaziyet açıkça ortadadır. Önce KHK ile kurum başkanı ve kadroların değiştirilmesi sağlanmış ve uzman olmayan FETÖ üyeleri kurumu fethetmiş, kurumda sahte bilirkişi raporları düzenlenmiş sahte diplomalı uzmanlar işe alınmış ve kadrolaşmaya devam eden hale gelmiştir” denildiğini aktardı.

TÜBİTAK’ın değişimine neden olan kararnamede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve dönemin bakanlarının imzasının olduğunu belirten Gök, “Devletin savcısı ‘TÜBİTAK’ı bu kararname ile ele geçirdiler’ diyor. Erdoğan’a soruyorum, bunun siyasi sorumluluğu yok mu? Milletin anasını ağlattınız, bir özürle mi kurtulacaksınız. Devletin iddianamesi ortada, siyasi ayak arayanlar buyrun” dedi.

Gök yapılan değişimle, TÜBİTAK’ın sanıkların aleyhinde raporlar hazırladığını söyledi.

‘Kimse bu veballeri taşıyamaz’

2016 yılının başında Bakanlar Kurulu’nun sunduğu kanun tasarısı ve 27 AKP milletvekilinin verdiği kanun teklifiyle 1985-1986 ve 1987 yıllarında askeriyeye giren subayların emekli edildiğini söyledi.

İddianamede savcının, “TSK’dan tasfiye etmek için 3 devreyi birden toplu olarak emekli edecek ve hizmet süresini 28 yıla indirecek kanuni düzenlemeleri siyasi otoriteye yaptırabilmiştir” dediğini aktaran Gök, “Devletin savcısı ‘Bu kanun teklifini siyasi otoriteye FETÖ yaptırdı’ diyor. O vekiller çıkın ‘Falanca kişi imzalattırdı, bunun geçmesini o istedi’ diye açıklayın. Siyasi ayak diyorlar, buyrun size siyasi ayak. Kimse bu veballeri taşıyamaz” diye konuştu.

Gök sözlerini şöyle bitirdi: “Bunları yapan kişiler anayasa değişikliğinden sonra Türkiye’yi daha iyi yöneteceklerini söylüyorlar. Çıkartılan kararnameler, verilen tasarı ve teklifler belli. Devletin altının oyulmasına vesile olmuşsunuz yaptıklarınız, yapacaklarınızın göstergesi. Neyi doğru yapmışsınız ki bundan sonra doğru yapacaksınız.”