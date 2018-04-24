Cerrahpaşa tek ses: İstanbul Üniversitesi’nden ayrılmak istemiyoruz

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İstanbul Üniversitesi’nden (İÜ) yeni kurulacak İbn-i Sina Üniversitesi’ne devredilmesi planlanan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde bugün eylem vardı.

Hükümetin yeni tasarısına göre aralarında İÜ’nün de olduğu 10 üniversitedeki bazı fakülteler yeni kurulacak üniversitelere devredilecek.

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İÜ’den İbn-i Sina Üniversitesi’ne devredilecek fakülteler arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi de var.

Öğrenciler ve hocalar bir arada

Fakültenin dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, öğretim üyeleri ve öğrenciler, bugün Temel Tıp Bilimleri binası ve bir amfide toplanarak tasarıyı protesto etti.

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Öğrenciler ‘Cerrahpaşa bizimdir, bizim kalacak’ sloganını atarken ‘Cerrahpaşa’yı köklerinden ayırma’ ve ‘İbn-i Sina hoşdır ama benana!’ yazılı dövizleri açtı.

Dekan umutlu

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, üzüntülü olduklarını, bu ayrımı hiç düşünmediklerini, bunun gerçekleşmemesini dileklerini söyledi.

“Öğretim üyesi arkadaşlarımla biraz önce uzun süre müzakere ettik” diyen Prof. Dr. Duran, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gayret göstermeye devam ediyoruz. Bunun sonucunda başarılı olacağız diye düşünüyorum ve umut ediyorum. Ancak provokasyonlara kapılmayalım. Sükunetle ve yasal çerçeve içerisinde gayretlerinizle bu süreci götürmeye çalışalım. Hiçbir şekilde toplu yürüyüşe geçmeyin. İsterseniz Beyazıt’taki toplantıya bireysel olarak katılabilirsiniz. Gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Birkaç günden beri ben çok gergin durumdayım.”

Öğrenciler bölünme istemiyor

Amfide toplanan öğrenciler de sıralara vurarak ve alkışlarla protestoya katıldı.

Öğrencilerden biri “Üniversitenin bölünmesini istemiyorum. Bu üniversite Türkiye’nin tıp tarihinin üç amiral gemisinden biri” dedi.

Başka bir öğrenci ise “Köklü geçmişimizi muhafaza etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir sürü tıp öğrencisi mağdur edilecek. Buraya gelmek için çok emek sarf ettik” ifadelerini kullandı.

Grup daha sonra polisin toplu bir şekilde yürüyüş yapılmasına izin vermemesi üzerine Beyazıt’taki eyleme bireysel olarak gitti.