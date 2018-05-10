Cerrahpaşa direniyor: ‘Bölünmeyeceğiz’ diyen akademik kurul AYM’ye gidecek

İstanbul Üniversitesi’ne (İÜ) bağlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Akademik Kurulu, bölünme yasasının Meclis’ten geçmesi üzerine toplanarak İÜ’den ayrılmama kararı aldıklarını duyurdu.

Meclis’ten geçen yasaya göre dördü vakıf üniversitesi olmak üzere 20 üniversite kurulacak. Bu üniversitelere de aralarında İÜ’nün de olduğu okullardan çok sayıda fakülte devredilecek.

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İÜ’den yeni kurulacak İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’ne devredilecek fakültelerden biri de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi.

Fakültede ilk günden bu yana sürekli eylem düzenleniyor, yasaya karşı çıkılıyor.

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Son olarak bugün, fakültenin akademik kurulu olağanüstü toplanarak yasaya karşı en sert karşı çıkışı dile getirdi. Kurul, Temel Tıp Bilimleri Binası’nda toplanırken, öğrenciler de dışarıda yağmur altında toplantıdan çıkacak sonucu bekliyordu.

Mahkemeye gidilecek

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran üzgün olduklarının belirterek henüz hiçbir şeyin sonuçlanmadığını söyledi.

Umutla beklemeye devam edeceklerini ifade eden dekan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Akademik kurulumuzdan ‘bölünmeme’ kararı çıktı. Gerçekten zor bir durum sevgili öğrenciler. Ama biz hukuk çerçevesinde bu aktivitelerimizi, bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Şimdiye kadar müthiş bir mücadele verdiniz. O bakımdan hepinize çok teşekkür ediyorum. Tarih yazdınız. Şimdiye kadar yaptığınız güzel mücadeleyi devam ettirmenizi bekliyoruz ve arzu ediyoruz. Bu işlerin sonunda inşallah lehimize bir sonuç çıkar. Hiçbir şey bitmiş değil. Bir komisyon kuruldu. O komisyon da çalışacak. Bizlerle birlikte çalışacak. Göreceğiz bakalım süreci. İmza sürecinden sonrası için de Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz.”

Prof. Dr. Hidayet Sarı da öğrencilere hitaben şunları söyledi: “15 gündür dosta-düşmana, bizi sevenlere-sevmeyenlere öyle bir Cerrahpaşa gösterdik ki; herkes bize gıptayla bakıyor. Cerrahpaşa’nın adını, İstanbul Üniversitesi’nin adını ayırmadık. Biz İstanbul Üniversitesi’nin bir çocuğu olarak, İstanbul Üniversitesi’nden ayrılmak istemiyoruz.”

Yürüyüşe geçen bir grup öğrenci, ‘Eğer, hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlüyse… Çaresi yok usta… Biz kazanacağız’ yazılı pankart açtı. Bazı öğrencilerin de ağladığı görüldü.