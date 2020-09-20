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Yaramazlara biraz batar!

Cem Dizdar: Beşiktaş çeşitli oyunlar tatbik etmeye çalışıyor ama gol sorunu apaçık ortada

Beşiktaş iki maçta da maça göre çeşitli oyunlar tatbik etmeye çalışıyor ama ‘gol sorunu’ apaçık ortada. Bu sorun, ‘dışardan alınarak’ mı yoksa ‘eldekileri geliştirerek’ mi çözülecek muamma burada! Özellikle, taraftarlarının ‘düz oyuncu’ diye gördüğü futbolcularla işi üreten Sergen Yalçın, yedek kulübesine kümelediklerinle de ‘tamamlayıcı oyun’a geçiyor ancak sorun hala takımı ‘huzura erdirecek’ gollerde. Eğer bu soruna çözüm bulunamazsa maçlar bu maçta olduğu gibi hep ‘kaza riski’ yüksek maçlara dönüşecek.

Cem Dizdar’ın yazısı

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