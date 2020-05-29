‘Çav Bella’ soruşturmasında tutuklanan CHP’liye tahliye

İzmir’de cami hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ şarkısının çalınmasına dair soruşturmada tutuklanan CHP eski il başkan yardımcısı Banu Özdemir tahliye edildi.

Fotoğraf: Facebook

AA’da yer alan habere göre, Özdemir hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan hazırlanan iddianame, 50’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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Tahliyesine karar verilen siyasetçinin 6 Ekim’de hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Kentte bazı camilerin hoparlörlerinden 20 Mayıs’ta ‘Çav Bella’ (Bella Ciao/Hoşçakal güzelim) şarkısı çalınmıştı. Müftülüğün açıklamasında, yayının merkezi sistemin frekansına korsan şekilde müdahil olanlar tarafından yapıldığını, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.

İzmir başsavcılığı da eylemi düzenleyen ve eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Özdemir paylaşımları nedeniyle 22 Mayıs’ta tutuklanmıştı.