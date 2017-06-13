çArşı bu transfere karşı: Ne Reza’nın gözündeki ışık, ne de Burak’ın gerdiği göğüs

Beşiktaş’ın muhalif taraftar grubu çArşı, futbol hayatını Çin’de sürdüren 32 yaşındaki futbolcu Burak Yılmaz’ın siyah-beyazlı kulübe transferine karşı çıktı.

Mali koşulların uygun olması halinde Yılmaz’ın 2006-07 ve 2007-08 sezonlarında forma giydiği Beşiktaş’a dönebileceği öne sürülüyor.

‘Sıcak bakarım’

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, kendini yere atarak penaltı aldığı gerekçesiyle taraftarların ’emek hırsızlığıyla’ suçladığı oyuncuya sahip çıkmış, “Beşiktaşlı olduğunu her yerde göğsünü gere gere söyleyen oyuncunun üzerine gitmeyelim. Olsa sıcak bakar mıyım? Ben sıcak bakarım diyorum” demişti.

‘Ne Reza’nın gözündeki ışık, ne de Burak’ın gerdiği göğüs’

çArşı’nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan görselde, Orman’ın ABD’de tutuklu bulunan 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun kilit ismi Rıza Sarraf hakkındaki “Gözünde Beşiktaşlı ışığı aldım” ifadesi hatırlatılarak, “Ne Reza’nın gözündeki ışık, ne de Burak’ın gerdiği göğüs… Beşiktaş vicdandır” dendi.

Orman ne demişti?

Sarraf, o dönem inşası süren Beşiktaş’ın yeni stadı Vodafone Park’tan 1 milyon 104 bin lira karşılığında üç yıllığına loca kiralamıştı.

Siyah-beyazlı taraftarların tepkisine karşın Sarraf’a loca kiralanmasını savunan Orman şunları söylemişti: “Arkadaş Beşiktaşlı ve parasını ödeyerek loca almak istemiş. Almış. Biz görüşmelerimizde yalan makinesi koymuyoruz. Ben Reza Zarrab’ın Fenerbahçeli olduğu ifadelerini okumadım. Reza Zarrab da Beşiktaşlı olduğunu söyledi. Bana baktığında gözünde Beşiktaşlı ışığı aldım Reza Zarrab’ın…”