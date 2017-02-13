çArşı ‘akademide kıyım’a karşı: Sizlere selam olsun üniversiteler, hürriyeti yazan eller

Beşiktaş’ın muhalif taraftar grubu çArşı, Türkiye’nin köklü üniversitelerinden 330 akademisyenin kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilmesine tepki gösterdi.
Enver Gökçe’nin ‘Dost’ ve ‘Fakültenin önü’ şiirlerinden dizeleri resmi Twitter hesabından paylaşan çArşı, ihraç edilen akademisyenlere ‘selam’ gönderdi.
Sizlere selam olsun üniversiteler!
Öğretmenleri alınmış kürsüler,
Öğretmenler
Sizlere selam olsun
Hürriyeti yazan eller, dizen eller
— çArşı (@forzabesiktas) 13 Şubat 2017
Fakültenin yanı demirden köprü
Fakültenin önü bir sıra kavaktı
Biz bir garip yiğit kişiydik
Bütün hürriyetler bizden uzaktı pic.twitter.com/E9T1eySt8T
— çArşı (@forzabesiktas) 13 Şubat 2017