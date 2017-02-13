Diken

Yaramazlara biraz batar!

çArşı ‘akademide kıyım’a karşı: Sizlere selam olsun üniversiteler, hürriyeti yazan eller

Beşiktaş’ın muhalif taraftar grubu çArşı, Türkiye’nin köklü üniversitelerinden 330 akademisyenin kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilmesine tepki gösterdi.

Enver Gökçe’nin ‘Dost’ ve ‘Fakültenin önü’ şiirlerinden dizeleri resmi Twitter hesabından paylaşan çArşı, ihraç edilen akademisyenlere ‘selam’ gönderdi.

Son KHK’yla iki üyesi akademiden ihraç edilen Vamos Bien: Hiçbir kötülük yoktur ki dayanışmanın karşısında ezilmesin

SON HABERLER

Akşam Postası / 13 Şubat 2017

1- Hükümetten ‘Hayır’ diyeceklere müjdeli haber: İlle de terörist olmak gerekmiyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve hükümet yetkililerinin ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu kullanacak yurttaşları ‘terörist’lerle bir tutan sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...