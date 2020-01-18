Campbell’in Çorba Konserveleri – Andy Warhol

ABD’li sanatçı Andy Warhol’un 1962 tarihli Pop Art eseri.

Eser, her biri 50.8 x 40.6 cm boyutundaki, yapıldığı dönemde Campbell Soup Company tarafından piyasaya sürülmüş tüm çorba konservesi çeşitlerinin resmedildiği 32 tuvalden oluşuyor.

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32 resmin her biri, yarı mekanik bir baskı resim yöntemi olan serigrafi ile yapılıyor.

Warhol’un en bilinen eseri, Pop Art akımının ABD’de önemli bir sanat hareketi olmasına öncülük ediyor.

Sergilendiği günden itibaren büyük ilgi çeken eseri, öven olduğu kadar yerenler de oldu. Rakip sanat galerisinden bir sanatçı, bir sergiye konservelerin orijinaliyle gitti ve Warhol’un tanesi 100 dolarlık tablolarına karşılık ‘konservelerin iki tanesini 33 cent’e sattığını’ söyledi.