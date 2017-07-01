Çalışma hayatına ‘tırpan’: Erdoğan zorunlu haftalık izni kaldıran kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, zorunlu haftalık izni kaldıran yasayı onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi: “7033 sayılı ‘Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.”

Yedi gün çalışmanın önü açıldı

‘Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Kanunu’nda işçilerin haftada bir gün izin yapmasını zorunlu kılan kanun maddesi kaldırılıyor.

Gerekçe, sanayi işletmelerinin hafta tatili günlerinde çalışabilmek için belediyeden ruhsat almalarının getirdiği ek yükü kaldırmak.

Böylece işçiler haftada yedi gün çalıştırılabilecek.

İş güvenliği zorunluluğu başka bahara

Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) personeli istihdam eden şirketin personelinin yüzde 10’unun maaşının 1700 lirasını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iki yıl boyunca ödeyecek.

50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan şirketlerde iş sağlığı ve iş güvenliği hizmeti işverenler veya işveren vekili tarafından yürütülecek. Bu sınıftaki şirketlere iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu 2020’ye ertelendi.