Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
          

Çakıcı’nın gece kulübü kurşunlayan üvey oğlu: Hollanda konsolosluğu sandım

 

Kuruçeşme’de kurşunladığı bir gece kulübünü İstiklal Caddesi’ndeki Hollanda başkonsolosluğu sandığını söyleyen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu Onur Özbizerdik tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Özbizerdik, 11 Mart Cumartesi günü bir gece kulübüne bilinmeyen bir nedenle aracın içinden 16 el ateş açarak kayıplara karıştı.

Beşiktaş emniyeti, Özbizerdik’i dün gece Şişli Kurtuluş’taki boş bir binada buldu. Polisi görünce kaçmaya başlayan Özbizerdik, 500 metrelik kovalamacanın ardından yakalandı.

‘Konsolosluk sandım’

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre Özbizerdik polisteki ifadesinde, 15 yıldır yeşil ve kırmızı reçeteli ilaç kullandığını, olayın yaşandığı gün sakin ve kendinde olduğunu, alkollü olmadığını söyledi.

Türkiye ile Hollanda arasındaki kriz nedeniyle moralinin bozulduğunu savunan Özbizerdik, Ulus’taki bir mekana ‘kafa dağıtmak için’ gittiğini, buradan çıkınca da Kenan isimli bir kişiden kendisini Hollanda’nın İstanbul’daki başkonsolosluğuna bırakmasını istediğini kaydetti.

Özbizerdik şunları anlattı: “Daha sonra plakasını ve markasını hatırlamadığım açık renkli bir araçla tanımadığım kişi ile yola çıktık. Aracı tanımadığım bu şahıs kullanıyordu. Kenan bey bu arkadaşa ‘Onur’u biraz gezdir. Sinirli olduğu için Hollanda konsolosluğuna götürme’ dedi. Ben ilaçların etkisiyle dalmışım. Ben dışarı baktığımda turuncu renkli valeler ve takım elbiseli, telsizli, kulaklıklı şahıslar vardı. Buranın önü biraz kalabalıktı. Ben de gözümü açar açmaz turuncu renkli kişileri görünce Hollanda konsolosluğu sanarak buranın duvarlarına bir şarjör ateş ettim. Daha sonra uyku sersemliği geçince de yanlış yere ateş ettiğimi anladım.”

Özbizerdik adliyeye sevk edilirken polis aracına bindirildiği sırada “Başımız dik… Hayırcılar” diye bağırdı.

Tutuklandı

Özbizerdik, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ ve ‘korku, kaygı ve panik yaratacak tarzda silahla ateş etmek’ten tutuklandı.

Eski sevgilisini darp eden Çakıcı’nın üvey oğlu Özbizerdik’e yedi yıl altı ay hapis cezası

Çakıcı’nın üvey oğlu Özbizerdik’in hastanelik ettiği eski sevgilisi, şikayetini geri çekmiş

Çakıcı’nın üvey oğlu Özbizerdik, serbest bırakılmasının ardından sevgilisini hastanelik etti

Çakıcı’nın üvey oğlunun eski sevgilisi ifadesini değiştirdi: Burnumu Onur kırdı

SON HABERLER

Akşam Postası / 13 Mart 2017

1- Hollanda başbakanı kararlı: Tehditler sürerken Türkiye’yle hiçbir şeyi müzakere etmeyiz
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye’yle hiçbir şeyi müzakere etmeyeceklerini açıkladı.

Merkel’den Hollanda’ya tam destek

Almanya Başbakanı Angela Merkel Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hollanda için yaptığı ‘Nazi benzetmesi’ni ‘kesinlikle kabul edilemez’ diye nitelerken, Hollandalı mevkidaşı Mark Rutte’ye ‘tam destek’ sözü verdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...