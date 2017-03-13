Çakıcı’nın gece kulübü kurşunlayan üvey oğlu: Hollanda konsolosluğu sandım

Kuruçeşme’de kurşunladığı bir gece kulübünü İstiklal Caddesi’ndeki Hollanda başkonsolosluğu sandığını söyleyen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın üvey oğlu Onur Özbizerdik tutuklandı.

Özbizerdik, 11 Mart Cumartesi günü bir gece kulübüne bilinmeyen bir nedenle aracın içinden 16 el ateş açarak kayıplara karıştı.

Beşiktaş emniyeti, Özbizerdik’i dün gece Şişli Kurtuluş’taki boş bir binada buldu. Polisi görünce kaçmaya başlayan Özbizerdik, 500 metrelik kovalamacanın ardından yakalandı.

‘Konsolosluk sandım’

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre Özbizerdik polisteki ifadesinde, 15 yıldır yeşil ve kırmızı reçeteli ilaç kullandığını, olayın yaşandığı gün sakin ve kendinde olduğunu, alkollü olmadığını söyledi.

Türkiye ile Hollanda arasındaki kriz nedeniyle moralinin bozulduğunu savunan Özbizerdik, Ulus’taki bir mekana ‘kafa dağıtmak için’ gittiğini, buradan çıkınca da Kenan isimli bir kişiden kendisini Hollanda’nın İstanbul’daki başkonsolosluğuna bırakmasını istediğini kaydetti.

Özbizerdik şunları anlattı: “Daha sonra plakasını ve markasını hatırlamadığım açık renkli bir araçla tanımadığım kişi ile yola çıktık. Aracı tanımadığım bu şahıs kullanıyordu. Kenan bey bu arkadaşa ‘Onur’u biraz gezdir. Sinirli olduğu için Hollanda konsolosluğuna götürme’ dedi. Ben ilaçların etkisiyle dalmışım. Ben dışarı baktığımda turuncu renkli valeler ve takım elbiseli, telsizli, kulaklıklı şahıslar vardı. Buranın önü biraz kalabalıktı. Ben de gözümü açar açmaz turuncu renkli kişileri görünce Hollanda konsolosluğu sanarak buranın duvarlarına bir şarjör ateş ettim. Daha sonra uyku sersemliği geçince de yanlış yere ateş ettiğimi anladım.”

Özbizerdik adliyeye sevk edilirken polis aracına bindirildiği sırada “Başımız dik… Hayırcılar” diye bağırdı.

Tutuklandı

Özbizerdik, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ ve ‘korku, kaygı ve panik yaratacak tarzda silahla ateş etmek’ten tutuklandı.