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ByLock’tan gözaltına alınan ‘pazarcı teyze’nin başını gelini yakmış

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Aksaray’da ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında ‘ByLock’ kullandığı iddiasıyla pazarda sebze satarken gözaltına alınan Gülen D.’nin aslında ‘gelin kumpası’na uğradığı öne sürüldü.

Fotoğraflar: DHA

Gülen D., dün pazarda gözaltına alınınca şoka uğramış, polislere, “Beni neden gözaltına alıyorsunuz? Yanlış olmasın? Benim kimseyle alıp-veremediğim yok. Ben sebzemi ne yapacağım? Ne zaman çıkarım?’’ diye sormuştu.

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Gülen D. polis sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. Gülen D.’nin ismiyle hat alıp ByLock yükleyen kişinin bir yakını olduğu anlaşılmıştı.

Gelini yüklemiş

Gülen D.’nin domates-biber satarken yakalanması dikkat çekerken, iktidara yakın medya da konunun üzerine eğildi.

Sabah’tan Nazif Karaman’ın haberine göre, Gülen D.’nin ‘başını yakan’ kişi gelini oldu. Yapılan incelemede hattı Betül isimli gelininin kullandığı anlaşıldı. Gelinin, ByLock’tan ‘örgütsel görüşmeler’ yaptığı da ileri sürüldü.

Gülen D.’nin Osmaniye’de öğretmen olarak görev yapan oğlu M.D.nin de geçen mart ayında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandığı öğrenildi.

Pazarda domates-biber satarken ‘ByLock’tan gözaltı: Sebzemi ne yapayım?

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