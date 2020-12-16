Büyük kentlerde hastaneye başvuranlarda yüzde 40 gerileme oldu

Covid-19 tedbirlerinin salgının gidişatına olumlu etkileri yansımaya başladı. Yoğun bakımlardaki doluluk oranı azaldı, hastane başvuruları geriledi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son birkaç günde sağlık merkezlerinin yoğun bakım servislerinden gelen bilgiler paylaşıldı.

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Büyük kentlerdeki yoğun bakımların yüzde 20 oranında boşaldığı, hastaneye başvuranlarda ise yüzde 40 gerileme görüldüğü belirtildi.

Testlerde pozitif çıkma oranının da son birkaç günde yüzde 20’den yüzde 15’e düştüğü belirtildi.

Anadolu genelindeki gerileme eğiliminin ise 15 günlük sürede olacağı öngörülüyor.

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Bu gelişmelerle birlikte salgının ocak ayının ikinci yarısında hafifleyeceği, şubat sonunda da belirgin bir rahatlama sağlanacağı öne sürüldü.

Bu sürece aşının büyük katkısı olacağı hesap ediliyor. İlk 10 milyon dozdan sonra 20 artı 20 olmak üzere toplam 50 milyon doz planlandığı belirtildi.