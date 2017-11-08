Bütçeden imam hatiplere ayrılan pay yüzde 68 arttı

Meclis’te görüşülen 2018 yılı bütçesinden imam hatiplere ayrılan pay yüzde 68 artırılarak 6.6 milyar TL çıkarıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni imam hatip okulları açmak için bütçeden büyük pay ayırdı.

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Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi.

2018’de eğitime 134 milyar 727 milyon TL kaynak ayıran hükümet, bu payın 92.5 milyar lirasını MEB bütçesi olarak belirledi. 27 milyar 761 milyon lira YÖK ve üniversitelere, 537 milyon lira ise Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) ayrıldı.

MEB bütçesinden önemli bir payı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü aldı. Bakanlık bütçesi 2018’de, geçen yıla göre 7 milyar TL artarak 92 milyar 528 milyon TL olurken, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün payındaki artış yüzde 68 oldu. Dini eğitim için belirlenen 7.7 milyar TL’lik ödeneğin 6.6 milyar lirası imam hatip okulları için kullanılacak.

Bakanlığın eylül ayında açıkladığı istatistiklere göre imam hatip lise ve ortaokullarında okuyan öğrenci sayısı bir önceki yıla göre 75 bin 767 kişi artarak toplamda bir milyon 155 bin 932’e yükseldi.