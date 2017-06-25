Bursa’daki fabrikanın ‘bayram hediyesi’: Dereye atık boşalttı, binlerce balık öldü

Bursa’daki toplu balık ölümlerinin yakındaki bir fabrikanın kirli atıkları nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.

İHA’nın haberine göre Karacabey ilçesinde Manyas Kuş Gölü’nden Marmara denizine dökülen Karadere’de toplu balık ölümleri görüldü.

Derede iki gün içinde binlerce balık ölürken, buna yakındaki fabrikanın kirli atıklarını dereye boşaltmasının neden olduğu iddia edildi. Derede balçık tabakası da oluştuğu gözlendi.

Köylülerin serinlemek için girdiği dereye bugün balçık tabakası nedeniyle ulaşmak dahi zor.

‘Bayramı fırsat biliyor’

İsmetpaşa köyünde yaşayan yurttaşlar, derenin yakın zaman kadar elle balık yakalanabilecek kadar duru, tarlada çalışan işçilerin su içebileceği kadar temiz olduğunu dile getirdi.

Köylülerden Sebahattin Yağız, derenin fabrika tarafından kirletildiğini söyledi: “Her yıl bu çevre katliamını yaşıyoruz. Biz yıllar önce su içerdik bu dereden. Otlayan hayvanımız da bu dereyi kullanırdı, terleyen çocuklarımız da… Tarladaki ürünlerimiz bu dereyle hayat bulurdu. Bugün ise bırakın su içmeyi, balık yaşatamıyoruz bu derede. Buna sebep olan işletme yıllardır arıtmasını kullanmıyor ve bizler de yıllardır mücadele veriyoruz ama nafile. İşletme cezayı göze alıyor ve arıtmayı çalıştırmanın maliyetiyle hiç uğraşmıyor. Bayram tatillerini özellikle fırsat biliyorlar. Atıkları hep böyle milletin meşgul olduğu ve daha az fark edileceği bir zamanda salıyorlar. Bu şekilde yaptıkları ayıbı örtmeye çalışıyorlar. Birileri artık buna ‘Dur’ desin.”

Diğer bir köylü Cavit Buran da dereden tarlaya su çektikleri zaman balçık nedeniyle boruların tıkandığını kaydetti.