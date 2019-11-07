Bursa’da tarihi kuledeki çalışma için kuşların yumurtadan çıkması beklenecek

Bursa’daki tarihi Saat Kulesi’ndeki onarım, yabani güvercinlerin uçmaları beklenene kadar ertelendi.

Fotoğraflar: DHA

Yenişehir Belediyesi, ilçede 1906’da inşa edilen kuleyi düzenleyerek saat mekanizmasının onarılmasına karar verdi. Ancak belediye ekipleri, vinçle kuleye çıktığında çok sayıda güvercin yavrusu ve yumurtası olduğunu gördü.

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Bunun üzerine çalışma, başkan Davut Aydın’ın talimatıyla durduruldu. Aydın, dördüncü kattaki yumurtaların ikisinden yavru çıktığını dile getirdi.

Aydın şöyle devam etti: “Yabani güvercinlerin yuvalarını bozmayacağız. Yumurta ve yavruların zarar görmemesi için yavruların büyümelerini bekleyeceğiz. Her canlının yaşama hakkı var. Sokak hayvanlarına ve hiçbir hayvana eziyet istemeyiz. Hayvanlara olan sevgimiz bizi bu kararı almaya yöneltti.”