Bürokratın ‘tahakkümü’nden bıkan oyuncu Engin Alkan, Nilüfer Belediyesi’nden istifa etti

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Oyuncu Engin Alkan, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu genel sanat yönetmenliği görevinden ‘yönetimsel yapının siyasi erkin günlük ihtiyaç ve önemlerine göre belirlediği bir anlayışın parçası olmak istemediği’ gerekçesiyle istifa etti.

Twitter hesabından açıklama yapan Alkan, kendisine görevi teklif eden belediye başkanı Mustafa Bozbey’in danışmanı Feza Soysal’ın, tiyatronun da içinde bulunduğu kültürel alanlarda danışmanlık hizmeti veren bir belediye çalışanı olduğunu kaydetti.

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Soysal’ı “Üniversite eğitimini sinema üzerine yapsa da bu alana yönelmemiş, organizatörlük deneyimi ve iyi bir takipçi olmasının dışında tiyatro sanatıyla başka da bir ilişkisi bulunmamaktadır” sözleriyle tanımlayan Alkan, danışmanın tiyatrodaki ‘koordinatörlük’ görevinin ‘tüm sanatsal ve idari konulara müdahale anlamına geldiğini tecrübe ettiğini’ ifade etti.

‘Tuhaf makam’

Genel sanat yönetmenliği dönemi boyunca Soysal ve ‘kemikleşmiş yöneticilik refleksleriyle pek çok kez karşı karşıya gelmek zorunda kaldığını’ dile getiren tiyatrocu, Soysal’la bir konuşmasını şöyle anlattı: “Başlangıçta anlaştığımız prensiplerin bu olmadığını, görevimi bu şekilde yürütemediğimi kendisine defaten ifade ettiğim halde, bu süreçte maalesef alışkanlıklarından vaz geçmedi. Son yazışmamızda Feza Soysal Genel Sanat Yönetmeni olarak ‘repertuar oluşumu, rejisör seçimi, oyun bütçelerinin oluşumu, turneler, yıllık programların hazırlanması gibi konularda yetkili olduğumu’, ‘diğer bütün konular’ın ise koordinatör olarak kendisinin kontrolünde olacağını belirtti. Bu benim açımdan üzerinde uzlaşılabilecek bir görev tanımı olmakla birlikte sözünü ettiği ‘diğer konular’ın ne olduğu gerçekten ilgimi çektiğinden kendisiyle yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdim. Bu görüşmede ‘koordinatör’ün görev tanımının ne olduğunu sorduğumda ise yanıtını ‘aslında hiç bir şey’, ‘ama her şey’ olarak aldım.”

Sosyal’ın makam odasındaki görüşmede “Verdiğin her kararı benimle kavga ederek vereceksin, ben senin tasarımcıyla olan konuşmanda da olacağım” dediğini anlatan Alkan, “Esasen kendisinin Genel Sanat Yönetmeni, Müdür ve hatta Yönetim Kurulunun da yetkilerini aşan tuhaf bir makamı tiyatro literatürüne eklediğine tanıklık ediyordum” diye yazdı.

‘Siyasi erk’in anlayışı…

Alkan, istifa gerekçesini de şu sözlerle anlattı: “Nilüfer Belediyesi ‘Tiyatro’ ya da yeni kullanılacak adıyla Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenliği görevimden ‘koordinatör’ sıfatıyla görev yapan Belediye Başkanı danışmanı Feza Soysal’ın görev, yetki ve sorumluluklarıma karşı gerçekleştirdiği müdahaleler ve geleceğe bırakmak istediğimiz bir miras olarak, Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun ülkemizde yaşanan pek çok örnekte olduğu gibi, yönetimsel yapısının siyasi erkin günlük ihtiyaç ve önemlerine göre belirlediği bir anlayışın parçası olmak istemediğimden dolayı istifa etmiş bulunmaktayım.”

‘Tahakküm hoş görülebilir mi?’

Tiyatrocu, belediye bürokratları ile sanatçılar arasındaki kavganın yeni olmadığını belirterek, “Bir başkan danışmanının Genel Sanat Yönetmenliği makamına bu şekilde bir tahakkümü ve müdahale arzusu hoş görülebilir mi?” diye yazdı.

Alkan, şöyle devam etti: “Nilüfer Belediyesi CHP’li bir belediyedir, Feza Soysal bir entelektüeldir. Böyleyken bu durum hiç bir etikle açıklanamaz bu hukuksuzluğu daha masum gösterebilir mi? Eminim bu havsalaya sığmaz siyasetçi AKP’li olsaydı camiamızda öyle bir infiale neden olurdu ki taş taş üzerinde kalmazdı. Peki fark nerede? Genel Sanat Yönetmeni olarak bizden sonraya da kalmasını istediğim, ancak gelecek için de büyük sakıncalar içeren bu işleyişin bir parçası olamazdım. Bana düşen makamımdan çekilmekti ve öyle de yaptım.”