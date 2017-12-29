Bunu diyen rektör: Okulumda erkek olup da kız gibi davranan hoca istemiyorum

Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden öğretim görevlisi Emre Özyetiş, üniversitenin rektörü Ahmet Ağırakça’nın kendisini çağırıp “Sen kız mı olmak istiyorsun? Mardin’de olduğunun farkında değil misin?” dediğini anlattı.

Ağırakça ise “Okulumda erkek olup da kız gibi davranan hoca istemiyorum. Bu ahlâksızlık ve terbiyesizliktir” dedi.

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Journo’dan Zeynep Yüncüler’in haberine göre, üniversitede 2014 yılından beri araştırma görevlisi olarak çalışan Özyetiş, Ağırakça tarafından 26 Aralık sabahı makam odasına çağrılarak cinsel kimliğine yönelik hakaret ve tehdit içeren söylemlere maruz kaldığını belirtti.

Özyetiş, rektörün makam odasında yaşananları şöyle anlattı: “Ağırakça bana durduk yere ‘Kız mı olmak istiyorsun sen?’ diye bir soru yöneltti. Şaşkınlığım karşısında ‘Mardin’de olduğunun farkında değil misin?’ diye devam etti. Ben ne olup bittiğini anlamak istediğimi ifade ederken ‘Çık dışarı!’ diye bağırmaya başladı. Bu yaptığının nefret söylemi olduğunu ve hakkında suç duyurusunda bulunacağımı ifade ettim. O da elini beline silaha uzanır gibi götürerek odadan çıkmam yönünde tehdit etti.”

‘Haberi yaparsanız siz de bedel ödersiniz’

Özyetiş, 27 Aralık sabahı Ağırakça hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Ağırakça ise durumun haber olması halinde Journo muhabiri Yüncüler’e dava açacağını söyledi.

Rektör şöyle dedi: “Bu adam terbiyesizdir ve aşağılıktır. Okulda çocuklara terbiyesiz şeyler konuşuyor. Ben okulumda erkek olup da kız gibi davranan hoca istemem. Bu haberi yaparsanız siz de bedel ödersiniz, dava açarım. Hiç uğraşmayın. Sizin de başınız derde girer.”