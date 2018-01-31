Bugüne kadar Hatay’la Kilis’e 52 roket ve havan saldırısı düzenlendi

Zeytin Dalı Harekatı’nın başlamasından bu yana 12 günde Suriye sınırındaki Hatay ve Kilis’e 52 roket ve havan atıldı.

AA’dan Mehmet Kemal Firik’in haberine göre bugüne dek Kilis kent merkezine 22, Hatay’ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerine ise 30 roketli ve bir havan mermili saldırı yapıldı.

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Saldırılar sonucunda Kilis’te 72 yaşındaki Muzaffer Aydemir ve 28 yaşındaki Suriyeli Tarık Tabbak hayatını kaybetti. Hatay’da ise 17 yaşındaki Fatma Avlar, 51 yaşındaki Suriyeli Nadir El Fares ve 30 yaşındaki TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş yaşamını yitirdi.

Böylece saldırılarda üçü Türk ikisi Suriyeli sivil hayatını kaybetmiş oldu. Aralarında çocukların da bulunduğu 73 kişi de yaralandı.

Hatay’da 11 ev ile 15 iş yeri hasar gördü, 20 araç ise kullanılamaz hale geldi. Kilis’te ise beş ev, bir cami ile altı araç hasar gördü.

AA, saldırıların PYD’nin elinde bulunan Afrin bölgesinden yapıldığını yazdı.