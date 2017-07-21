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Bu kez Sakarya: ‘Hero’ tişörtü giyen iki işçi gözaltına alındı

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Sakarya’da ‘Hero’ tişörtü giyen iki fabrika işçisi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Akyazı’da bulunan bir fabrikada çalışan B.C.S. ile ismi açıklanmayan bir kadın, ‘Hero’ tişörtüyle işyerine geldi.

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Tişörtü gören mesai arkadaşlarının şikayette bulunması üzerine iki işçi gözaltına alındı. İfadesi alınan işçiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Darbe girişimine dair ‘Erdoğan’a suikast’ davasının sanıklarından biri ‘Hero’ yazılı bir tişört giyerek mahkemeye gelmişti. Sanığın kıyafeti tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sanıkların tek tip kıyafetle mahkemelere getirilmesini önermişti.

Bugüne dek farklı kentlerde bu tişörtü giyen kişiler gözaltına alınmıştı.

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