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Bozdağ ‘rahatlattı’: Kimseye giydiği şorttan dolayı soruşturma açılmıyor

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Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, “Kimse hakkında giydiği şorttan dolayı adli soruşturma yapılmıyor” diyerek ‘yüreklere su serpti.’

Fotoğraf: DHA

Yozgat’taki Bal Festivali’ne katılan Bozdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alman medyasına röportaj verdiğini söyledi.

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Başbakan yardımcısı, röportajda Kılıçdaroğlu’na “Almanların yüzde 90’ı Türkiye’yi ziyaret etmek istemiyor. Tutuklanmaktan korkuyorlar, haklılar mı?” diye sorulduğunu, CHP liderinin de “Ne yazık ki böyle bir ortamın gerçekten mevcut olduğunu tespit etmek durumundayım. Uzun zamandır Türkiye’de hiç kimse için güvenlik garantisinin olmadığını söylüyorum” diye cevap verdiğini anlattı.

‘Kimse giydiği kıyafetten dolayı tutuklanmıyor’

Bozdağ şöyle devam etti: “Yani Almanlar gelsin mi gelmesin mi? Şimdi ‘Türkiye’de kimse için güvenlik garantisi yok’ diyor. Soruyorum; ‘Türkiye’de hiç kimse için güvenlik garantisi yoktur’ cümlesi doğru mudur? Kimse giydiği kıyafetten dolayı bu ülkede tutuklanmıyor. Kimse hakkında giydiği şorttan dolayı adli soruşturma yapılmıyor. Ama terör örgütlerinin propagandasını yaparsanız, o zaman terör örgütünün propagandasını yapmak suçtur.”

Bozdağ, “Türkiye’de mücadelenin yolu ‘Hans’ın’ desteğini almaktan geçmiyor. Bu mücadelenin yolu Çayıralanların, Yozgatlı’ların, Ayşe’lerin, Fatma’ların desteğini almaktan geçiyor. Ali’lerin, Ahmet’lerin desteğini almaktan geçiyor” diye konuştu.

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