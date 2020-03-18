Bono’dan İtalya’ya moral şarkısı

Dünyaca ünlü İrlandalı rock grubu U2’nun solisti Paul David Hewson (Bono), corona virüsü nedeniyle zor günler geçiren İtalyanlar için bir şarkı besteledi.

Fotoğraf: Reuters

Yeni şarkısını grubun Instagram hesabı üzerinden paylaşan sanatçı, şarkı sözlerini tüm insanlığa virüse karşı ayakta kalma gücü veren İtalyanlardan ilham alarak yazdığını belirtti.

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İtalyan halkının eve kapanmasına rağmen içindeki enerjiyi paylaşmaya devam etmesinin önemli olduğunu söyleyen Bono, bunun kurtuluşa giden yolda bir dönüm noktası olabileceğini ifade etti.

‘Şarkı söyle, asla yalnız kalmayacaksın’

Sanatçı, yeni şarkısını şu notla birlikte paylaştı:

“Şarkıya ilham olan İtalyanlar için… İrlandalılar için… St. Patrick Günü’nde şarkı söylemeye devam eden herkes için. Doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar; sizin için söylüyoruz.”

Beğeni toplayan şarkının sözlerinin bir kısmı şöyle: “Birbirinize dokunamazsınız ama çatılarda şarkı söyleyebilirsiniz / Bana telefonda bir şarkı söyle / Şarkı söyle ve bana durmayacağına dair söz ver / Şarkı söyle, asla yalnız kalmayacaksın.”

Son verilere göre İtalya’da 31 bin 506 vaka görülürken, 2 bin 503 kişi yaşamını yitirdi.