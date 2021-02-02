Boğaziçi’nde gözaltına alınan 159 kişiden 10’u hakkında ev hapsi kararı

Boğaziçi Üniversitesi’nde dünkü ‘kayyım rektör’ eyleminde gözaltına alınan 159 kişiden 10’u hakkında ev hapsi kararı verildi.

Fotoğraf: DHA

Prof. Dr. Melih Bulu’nun cumhurbaşkanı kararnamesi ile okula rektör olarak atanmasına karşın ‘kayyım rektör’ protestoları yaklaşık bir aydır devam ediyor.

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Dün Boğaziçi Üniversitesi’nde toplanan öğrenciler, polisin okulu ablukaya alması ve çıkışa izin vermemesi sonucu rektörlük binası önünde oturma eylemi yaptı.

Kampüse giren polis 159 kişiyi gözaltına aldı, bunlardan 98’i dün serbest bırakılmıştı.

Çağdaş Hukukçular Derneği’nin aktardığına göre, sabaha karşı serbest bırakılan öğrencilerden 10’u hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Öğrencilerin, sulh ceza hakimliğine çıkartılmadan, dosya üzerinden haklarında ev hapsi kararı verildi.

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AA’nın aktardığına göre, gözaltında tutulan 51 kişi hakkındaki suçlamalar şunlar: ‘Kişi hürriyetini yoksun kılma’, ‘kamu malına zarar verme’ ve ‘2911 sayılı kanuna muhalefet etmek’

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Protesto ve eleştiriler yaklaşık bir aydır devam ediyor.

Bu protestolar kapsamındaki açık hava sergisinde Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsele ilişkin soruşturmada gözaltına alınan beş kişiden ikisi 30 Ocak’ta tutklanmıştı.

Bunun üzerine, Boğaziçi Dayanışması, 1 Şubat saat 17:00’de Güney Kapı önünde toplanma çağrısı yapmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, ‘kayyım rektör’ protestosu için dün bir kez daha okullarında buluştu. Polis ablukası devam ederken öğrenciler, rektörlük önünde Bulu’yu dışarıya çağırmak için toplandı.

Öğrenciler rektörlük binası önünde oturma eylemi düzenlerken, polis yerleşkeye girdi, 159 kişi gözaltına alındı.

Valilik 159 kişiden 98’inin serbest bırakıldığını duyurdu.

Bugün düzenlenen eylemlerde ise polis öğrencilere plastik mermi ve biber gazı ile müdahale etti. 104 kişi gözaltına alındı.