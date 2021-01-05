Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenlerden protesto

Boğaziçi Üniversitesi’nde bazı akademisyenler, yeni atanan rektörü okul bahçesinde protesto etti.
Yeni rektör Prof. Dr. Melih Bulu için bugün saat 12:00’de devir-teslim töreni yapıldı.
Bazı akademisyenler, tören sırasında cübbelerini giyerek okul bahçesinde toplandı. Akademisyenler, rektörlük binasına sırtını dönerek alkışlarla rektörü protesto etti.
Akademisyenlerin ortak açıklamasında, üniversitelerde karar alma yetkisinin, demokratik yöntemlerle seçilmiş kurullarda ve akademide bulunmasının özerklik için şart olduğu kaydedildi.
Açıklamada, “Yöneticiler atamayla değil seçimle belirlenmelidir” dendi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üniversitenin rektörlüğüne daha önce AKP’den İstanbul milletvekili adaylığına soyunmuş Prof. Dr. Melih Bulu’yu atamıştı. Üniversite önünde dün çok sayıda kişi toplanarak atamayı protesto etmişti.