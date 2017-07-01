‘Blogger’ anneye istismar suçlaması: Velayet babaya, paylaşımlara yasak geldi

Instagram hesabında düzenli olarak çocuklarının fotoğraflarını paylaşan anne Nihan Kayalıoğlu’nun eşi, “Çocuklarımı reklam malzemesi yapıp para kazanıyor, istismara davetiye çıkarıyor” diyerek dava açtı.

Babayı haklı bulan mahkeme, ara kararında çocukların velayetini babaya verdi.

Vatan’dan Çağdaş Ulus’un haberine göre, Instagram’da 178 bin takipçisi olan ve neredeyse her gün iki çocuğunun fotoğraflarını paylaşan ‘Blogger’ anne Nihan Kayalıoğlu’nun eşi Savaş İçten, şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle eşine boşanma davası açtı.

Çocuklarının velayetinin de kendisine verilmesini isteyen şöyle konuştu: “Eşim, çocuklarımız Can Ali ve Lila’nın fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesabında kamuya sunarak istismara davetiye çıkarmaktadır. Ayrıca kendisine ün kazandırmak için de çocuklarımı katıldığı TV programlarına da çıkarması kabul edilemez.”

İçten, Kayalıoğlu’nun çocuklarının fotoğraflarını kullanarak kendi tanınırlığını ve takipçi sayısını artırdığını da söyledi.

Emsal niteliğinde karar

Boşanma davası sürerken, mahkeme aldığı ara kararda çocukların velayetinin dava bitene kadar babaya bırakılmasına karar verdi ve annenin çocukları hafta sonları görmesine izin verildi.

Ayrıca babanın, annenin çocuklara ait fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmaması yönündeki talebini de haklı bulan mahkeme, Kayalıoğlu’nun çocukların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmasına yasak getirdi.

Mahkemenin kararının emsal niteliğinde olduğu belirtildi.