‘Bir yere kadar’: İMC TV, Hayatın Sesi ve TV 10, OHAL Komisyonu’na başvuramıyor

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Darbe girişiminin ardından kanun hükmünde kararnamelerle kapatılan İMC TV, Hayatın Sesi ve TV 10, OHAL Komisyonu’na kapatılma kararının değerlendirilmesi için başvuru dahi yapamıyor.

Dihaber’in aktardığına göre, komisyonun internet üzerinden yayınlanan ön başvuru formunda bazı kanalların isimleri yer almıyor. Bu yüzden kurumlar herhangi bir başvuruda da bulunamıyor.

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668 sayılı KHK ile, İMC TV, Hayatın Sesi, TV10, Van TV, Gün TV, Azadi TV ve Jiyan TV’nin de bulunduğu muhalif 12 televizyon ve 11 radyo kanalının yayın lisansı iptal edilmişti.

17 Temmuz’da başvuruları almaya başlayan OHAL Komisyonu sadece sayıları 111 bini aşan ihraç edilen kamu görevlileri için değil, aynı zamanda kapatılan dernek, vakıf, medya kuruluşu için de itiraz mekanizmasının işletilebileceği tek kurum.

Şu zamana kadar binlerce başvurunun toplandığı komisyon, başvuru dosyalarını sınıflandırmak için farklı renklendirmeye gitmişti.

OHAL Komisyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmadan önce de başvurulması gereken bir mekanizma.