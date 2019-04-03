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Yaramazlara biraz batar!

Bir kadın daha terk edilmeyi kabullenemeyen bir adam tarafından öldürüldü

İzmir’in Ödemiş ilçesinde bir kadın ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından otel odasında pompalı tüfekle öldürüldü.

Fotoğraf: DHA

Restoran işleten, 18 yaşında bir çocuk annesi Hamide Gezer (37), ayrılmak istediği erkek arkadaşı Ceyhan Ö.’nün (60) son kez görüşme isteğini kabul edip otel odasına gitti. Ceyhan Ö., kararından vazgeçiremediği Gezer’i boynundan pompalı tüfekle vurarak öldürüp kaçtı.

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Otel çalışanlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Gezer, kurtarılamadı.

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