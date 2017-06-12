Bir haftada sosyal medya paylaşımına 38 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, geçen hafta 38 kişinin sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Bakanlık, 5-12 Haziran tarihlerindeki terör operasyonlarının bilançosunu açıkladı.

Buna göre son bir haftada 391 sosyal medya hesabı incelendi, kimliği tespit edilen 180 kişiden 38’i gözaltına alındı.

İncelenen ve işlem yapılan hesapların ‘FETÖ’/PDY, PKK/TAK, DAEŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yaptığı, örgütleri övdüğü, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan ettiği, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk ettiği, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunduğu, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast ettiği ve nefret söylemleri içerdiği’ belirtildi.

Bir haftada 1479 gözaltı

TSK, geçen hafta PKK’ya yönelik 632 operasyon gerçekleştirdi, ‘örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla’ 227 kişi gözaltına alındı.

IŞİD’e yönelik operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alınırken, ‘FETÖ’den 386, ‘sol örgütler’den de 12 kişi gözaltına alındı.

Böylece bir haftada 664’ü terör operasyonlarında, 815’i de siber ve planlı asayiş operasyonlarında olmak üzere toplamda 1479 kişi gözaltına alınmış oldu.