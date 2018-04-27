Bir acayip haber: ‘Erdoğan, Orgeneral Akar’ı Gül’ü ikna etmeye yolladı’

Habertürk internet sitesinde dün akşam yer alan habere göre, Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü seçimlerde aday olmaması yönünde ikna etmeleri için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ı aracı olarak gönderdi.

Akar ve Kalın’ın önceki gece yapılan Erbakan Ödülleri töreni öncesi Gül’ü ziyaret ettiği belirtilen haber, bir süre yayında kaldıktan sonra kaldırıldı. Bununla birlikte sitede haberle ilgili ne bir düzeltme ne de bir yalanlama metni yer aldı.

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Gazetenin sosyal medyada haberle ilgili paylaştığı mesajlar da silindi.

Bu arada Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek de bugünkü yazısında isim vermeden Gül’ü Ankara’dan iki önemli ismin ziyaret ettiğini yazdı. Yazının ilgili bölümü şöyle: “Gelelim son görüşme iddiasına (özellikle “iddia” diye yazıyorum, çünkü kayıt dışı -off the record- teyit ettiğim bu bilgi henüz kendileri tarafından resmen açıklanmadı). Bu iddiaya göre Gül’le uzun yıllar yakın çalışmış, hatta arkadaş olmuş iki önemli isim Ankara’dan İstanbul’da giderek Gül’ü ziyaret etmiş. Kaynaklarım, ziyaretin gündeminin Suriye başta olmak üzere güncel dış politika ve savunma konuları olduğunu söyledi. Ancak ‘Söz konusu isimler böyle kritik bir dönemde Gül’ün yanına gitmişse orada seçimlerin ve Cumhurbaşkanlığı adaylığının konuşulmaması mümkün mü?’ diye sorarsanız, gönül rahatlığıyla “Evet” yanıtını veremem. “