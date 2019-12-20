Binlerce insan İdlib’den Türkiye sınırına göç yolunda

Suriye’nin kuzeybatısında, hükümet karşıtı silahlı muhalifler ve Heyet Tahrir üş-Şam (HTŞ) adını alan el-Kaide’nin Suriye uzantısı el-Nusra kontrolündeki İdlib bölgesine yönelik Rusya ve Suriye hükümet güçlerinin hava saldırılarından kaçan binlerce insanın, Türkiye sınırına yöneldiği bildiriliyor.

Fotoğraflar: DHA

Reuters’in haberine göre, kent sakinleri ve kurtarma görevlileri, silahlı muhaliflerin kontrolündeki Maarat el-Numan kentinden uzun bir araç konvoyunun ayrıldığı gördüklerini söyledi. Usame İbrahim adındaki bir kurtarma görevlisi, “Binlerce kişi kenti terk ediyor. İnsani bir felaket var. İnsanlar sokaklarda yürüyor, evlerinin yanında araçların kendilerini almasını bekliyorlar” dedi.

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Kurtarma ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre, gece yapılan hava saldırılarında Maarat el-Numan kentinde altı kişi, bölgedeki köylerde ise 11 kişi yaşamını yitirdi.

DHA’nın haberine göre, saldırıların çoğunluğu İdlib’in güneyinde M-4 karayolu üzerindeki Maaret el-Numan kentine düzenlendi. Serakip ve Maaret el-Numan kasabalarına hava saldırıları dün gece ve sabah saatlerinde de devam etti.

Yerel kaynaklar, göç edenlerin çoğunlukla Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki kamplara, zeytinlik alanlara geldiğini, bir kısmının ise önceden göç etmiş akrabalarının yanına, bazı küçük grupların da Afrin bölgesine gitmeye çalıştığını bildirdi.

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre son 24 saatte çoğunluğu güney ve güneydoğu bölgelerde olmak üzere İdlib’de 462 hava ve kara saldırısı düzenlendi, 72 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Rejim güçleri ile HTŞ arasında da bazı köylerde çatışmaların devam ettiği, ölenlerden 23’ün rejim askeri ya da taraftarı olduğu belirtildi. Yaralılar arasında durumu ağır olanların bulunması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Suriye devlet medyasının yaptığı açıklamaya göre ise Suriye ordusu İdlib’in güneydoğusundaki birçok köye girdi.

Birleşmiş Milletler kuruluşlarına göre, bu yıl içinde bölgedeki sivillerin yaşadığı bölgelere yapılan saldırılarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Erdoğan: 50 bin kişi İdlib’i terk etti

Türkiye, bölgede çatışmaların durdurulması için eylül ayında Rusya ile mutabakata varırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeni bir mülteci akınına karşı uyarıda bulunmuştu.

Erdoğan, dün Kuala Lumpur Zirvesi’nde yaptığı açıklamada Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib kentini 50 bin kişinin terk ettiğini açıklamış ancak bu insanların herhangi bir bölümünün Türkiye’ye girip girmediği konusunda bilgi vermemişti.