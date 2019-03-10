BİM kendisini ‘kur fırsatçılığı’yla suçlayan A Haber’i mahkemeye veriyor

A Haber’in ‘BİM’den fırsatçılık rekoru‘ başlıklı haberine BİM’den cevap geldi. Yapılan açıklamada, iddialar reddedilerek “Asılsız iddialar ve iftira niteliği taşıyan bu yayınların kötü amaçlarla hazırlandığı aşikardır. yargı süreçleri başlatılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Fotoğraf: Habertürk

A Haber tarafından yapılan haberde, BİM’in ‘kur saldırısını‘ bahane ederek zam fırsatçılığı yaptığı savunulmuş ve şirketin cirosunda yüzde 30’a yakın artış yaşandığı ifade edilmişti.

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Haberin, kuruma ‘doğrudan zarar verme‘ amacı taşıdığı öne sürülen açıklama şu şekilde:

KAMUOYUNA ZORUNLU AÇIKLAMA

9 Mart 2019 cumartesi günü, Ahaber televizyonu, ahaber.com, takvim.com.tr ve bazı internet sitelerinde, şirketimizin kurumsal yapısına ve marka değerine yönelik asılsız haber, iftira ve suçlamalar yer almıştır. Kurumumuza doğrudan zarar vermeyi amaçlayan bu yayınlar nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu olmuştur.

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“1995 yılında kurulan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. yurt içi ve yurt dışında 7.550 şubesi, yaklaşık 48 Bin çalışanı (%39’u kadın) ve 32,3 Milyar TL cirosuyla Türkiye’nin en büyük perakende şirketidir. BİM borsadaki hissedarları için Kamu Aydınlatma Platformu’na her yıl sonu düzenli olarak resmi bilgi vermekte ve şirket verilerini açıklamaktadır. Bu yıl yayınlanan bilgilendirme notunda şirketimiz, 2018 yılında %30 büyümüş, 6.000 kişiye yeni iş istihdamı sağlamış, toplam vergi ve sosyal güvenlik ödemeleri olarak kamuya 1,5 milyar TL’den fazla katkı sağlamış olduğunu açıklamıştır.

“Bu yapısıyla BİM, Türkiye’nin en çok vergi veren, en çok istihdam sağlayan, ekonomiye en çok katkı sağlayan şirketleri arasında yer almıştır. Türkiye ekonomisinin ‘daraldığı’, ‘krize girdiği’ söylentileri arasında, BİM bu iddiaları çürütürcesine yeni istihdamlar gerçekleştirmiş, yurt dışında yeni şubeler açmış, hissedarlarına kar ettirmiş ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamıştır.

Şirketimizin büyümesinin ve kar etmesinin temel sebebi; yüksek maliyet disiplini, verimlilik odaklı operasyon yaklaşımı, sektör ortalamalarının çok altındaki brüt kar marjları ve ‘yüksek kalite, düşük fiyat’ şiarıyla, ürün fiyatlarını mümkün olan en düşük seviyelerde tutmasıdır. Bu nedenledir ki her geçen yıl vatandaşlarımızın şirketimize teveccühü artmıştır.

“Şirketimiz, ürünlerine düşük kar marjları yansıtması sebebiyle enflasyonun artmasına engel olduğu gibi, hükümetimizin ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele’ kampanyasına yoğun destek vermiş ve bazı ürünlerde zararına satışı göze almıştır. Tüm bunlara rağmen, adı geçen yayın organları basın etiğini, ahlakı ve hukuku hiçe sayarak, şirketimizi “fırsatçılık, kaos simsarı, vatandaşın cebini yakarak kar rekoru kıran, fiyatlarda oynayan” bir kurum gibi göstermesi şaşkınlıkla karşılanmıştır.

Asılsız iddialar, yanlış bilgiler ve iftira niteliği taşıyan bu yayınların kötü amaçlarla hazırlandığı aşikardır. Şirketimizin işsizliği azaltacak istihdamlar yapmasını, yeni yatırımlarla ekonomiye katkı sağlamasını, borsada hissedarlarına kar ettirmesini ve yüksek vergiler vermesini adeta bir ‘suçmuş’ gibi gösteren bu yayınlar, ayrıca kendi içinde büyük bir çelişkidir. Hukuku, basın etiğini, ahlakı ve ekonominin reel verilerini hiçe sayan bu asılsız yayınlar, şirketimize değil ama Türkiye ekonomisine ve demokratik yapısına büyük zarar vermektedir.

BİM, Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri olarak, ekonomiye katkı sağlamaya, milletine uygun fiyatlı ürün temin etmeye, yurt içindeki 6.800, yurt dışındaki 750 şubesiyle ülkesine hizmet etmeye devam edecektir.

Öte yandan kurumsal yapısına, marka değerine, finansal yapısına zarar vermeyi amaçlayan bu kötü niyetli yayınlar için Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde yargı süreçleri başlatılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.



