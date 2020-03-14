Bill Gates, ‘hayırseverlik’ için Microsoft’un yönetiminden ayrıldı

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, yardım faaliyetlerine daha fazla zaman ayırmak için şirketin yönetim kurulundan ayrıldığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Forbes’un listesine göre 103.6 milyar dolarlık servetiyle (656 milyar lira), Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’tan sonra dünyanın en zengin ikinci adamı olan Gates, eşi Melinda Gates ile kurduğu Bill and Melinda Gates Vakfı bünyesinde, sağlık, eğitim, iklim değişikliği ve kalkınma alanlarına odaklanmak için bu kararı aldığını söyledi.

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Gates, “Bu şirket daima benim hayatımın önemli bir parçası olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Arkadaşı Paul Allen’la 1975’te Microsoft’u kuran ve 2000’e kadar şirketin CEO’su olan Gates, 2008 yılında şirketteki aktif görevlerinden ayrılmış, teknoloji danışmanlığı görevini yürütüyordu.

Gates çifti, geçen yıl vakfa 4.8 milyar dolar aktardı.