Bilim kurulu üyesi: Okullar virüs için fidelik işlevi görebilir

Okul öncesi ve birinci sınıfların yüz yüze eğitime seyreltilmiş şekilde başlamasına günler kala ‘Okullar güvenli mi‘ tartışması halen sürüyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü “Okullar salgın konusunda yüksek riskli yerler” dedi.

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Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’nin konuştuğu Prof. Dr. Özlü okullarla ilgili karar almanın kolay olmadığını belirtti.

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Özlü şunları söyledi: “Türkiye’de üniversiteler de dahil edilince 26 milyon öğrenci ve 4 milyon da eğitimci, okul çalışanı ile neredeyse 30 milyona yakın kişi, haftanın beş günü altı-sekiz saat, sekiz-dokuz ay boyunca kapalı alanlarda bir araya geliyor. Bu ölçüde bir karşılaşma, virüsün bulaşması açısından göze alınabilecek bir risk değil. Ne var ki ‘Okullar bu yıl açılmasın’ demek, 26 milyon öğrencinin hayatından birer yılı çalmak anlamına geliyor. Bu konuda herkesin gönül rahatlığıyla üzerinde uzlaştığı bir karar yok. Riskleri azaltacak önlemlerle eğitime kısmen de olsa başlayabilmek üzere planlamalar yapılıyor”.

Özlü sıklıkla dile getirilen “Düğünler yapılırken, AVM’ler açıkken, okullar niye kapalı” sorusunu işe şöyle yanıtladı: “Düğünler serbest; oteller, restoranlar, kafeler, AVM’ler açılmışken okullar neden açılmıyor sözü her ne kadar kulağa haklı gibi gelse de doğru bir kıyaslama değil. Düğünde birkaç yüz-bin kişi birkaç saat bir araya geliyor. Ki orada da önlemler alındı. Daha sıkı önlemlerin alınması gerekiyor. AVM veya otellerde ise karşılaşma çok daha sınırlı. Okullardaki risk, kıyaslanan durumlardan çok daha yüksek. Öğrenciler virüsü toplumdan alıp okula getirebilir. Okulda yayılan virüs, öğrencilerle okuldan topluma geri taşınır. Yani okullar virüs için adeta bir fidelik işlevi görebilir. Bu nedenle tartışma devam ediyor ve çok dikkatli olunması gerekiyor.”

Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı 21 Eylül haftasında okul öncesi ve birinci sınıflarda bir gün yüz yüze eğitim verileceğini, ihtiyaç halinde öğrencilerin gruplara bölüneceğini açıklamıştı.