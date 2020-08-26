Bilim Kurulu üyesi: ‘İkinci dalga’ ekim-kasımda gelebilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Covid-19 salgınında Türkiye için ‘ikinci dalga’nın ekim-kasım aylarında gelebileceğini söyledi.

Fotoğraf: AA

AA’ya konuşan profesör, pandeminin güney yarım küredeki ülkelerde kontrole alınamadığını, kuzeyde de havaların soğumaya başlamasıyla solunum yolu enfeksiyonlarıyla sayının artacağını tahmin ettiğini ifade etti.

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Prof. Dr. Ünal, Türkiye’de uyarılara rağmen vaka sayısının biraz daha artmasını beklediğini belirterek “Virüs insanların ağzını açık buldu mu bulaşıyor. Kapatacaksın ağzını, araya mesafe koyacaksın” diye konuştu.

Bilim Kurulu üyesi sözlerini şöyle sürdürdü: “Aşı da tek çözüm değil. Bugün elinizde aşı olsa yeteri kadar aşı bulunabilecek mi? O yeteri kadar aşıyı sistematik içerisinde risk gruplarına aşılamaya yapabilecek miyiz? Başka sorunlar da var. O nedenle işin özünü kaçırmayacağız. Tedbir, tedbir, tedbir… İkinci dalga muhtemelen ekim ve kasım ayı gibi havaların soğumasıyla olur. İşte oraya hazırlıklı olmamız lazım. Devlet yoğun bakım yatak sayısını arttırıyor. Ventilatör ihtiyacımızı karşılıyor, sağlık personeli eğitimleri devam ediyor. Koruyacağız, korunacağız… Bizim rakamlarımız dünya ve Avrupa ile karşılaştırılınca düşük gibi görünse de 1000 vaka bugünlerde çok. Bunu uğraşıp, didinip 500’lerin altına, sıfırlara doğru çekmeliyiz.”