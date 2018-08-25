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Yaramazlara biraz batar!

Beyoğlu’nda gasp edilen trans kadın bıçaklanarak katledildi

 

Beyoğlu’nda Esra A. adlı trans kadın oturduğu apartmanın giriş kapısının önünde boğazı kesilerek öldürüldü. Bir kişi gözaltına alındı.

Fotoğraflar: DHA

Sadri Alışık Sokak’ta saat 08.00 sıralarında Esra A., oturduğu apartmanın girişinde bıçaklı bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Esra A.’yı gasp etmeye çalışan saldırganla trans kadın arasında boğuşma yaşandı.

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Cep telefonu ve bir miktar parayı alan saldırgan, kendisine karşı koyan Esra A.’nın boğazını keserek olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kanlar içerisinde apartmanın giriş kapısına yığılan Esra A. için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk incelemede boğazı kesilen Esra A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri çevrede ve apartmanda delil incelemesi yaptı.

Esra A.’nın cesedi savcının incelemelerinin ardından Yenibosna’daki İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

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Beyoğlu’nda bir trans kadın bıçaklanarak katledildi


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