Beşiz doğuran keçi üreticiyi sevindirdi: Yeni yıl sürprizi

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde yaşayan bir üreticinin keçisi, tek batında beş oğlak doğurdu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Çatalçam köyünde 15 yıldır hayvancılıkla uğraşan Deniz Özdemir, babasıyla ağıla gittiklerinde oğlakları görünce şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.

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İlk kez beşizle karşılaştığını belirten Özdemir, “Oğlaklardan üçü erkek, ikisi dişi. Daha önce üçüz, dördüz doğuma şahit olmuştum ama ilk defa beşiz oğlak geldi. Bize yeni yıl sürprizi geldi bunlar. Sevindirici bir durum” dedi.

Veteriner Hekim Onur Kemal Kocabıçak ise bölgede kurak bir dönem geçirdiklerini ve böyle dönemlerde vitamin eksikliği nedeniyle çoğul doğumların pek görülmediğini belirterek şöyle devam etti: “Keçilerde normalde az olan çoklu doğumun yaşanması ve arkadaşımıza denk gelmesi sevindirici. Kendisine hayırlı olmasını diliyorum.”