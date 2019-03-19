Beşiktaş’taki Dorock XL’de kadına şiddetin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde Dorock XL isimli eğlence mekanında kadınların darp edilmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Mekan ‘karşılıklı darp‘ olduğunu öne sürmüştü.

Fotoğraf: comimarlik.com/

Geçtiğimiz şubat ayında Dorock XL adlı bara giden bir kadın müşteri, barın özel güvenliği tarafından darp edildiğini söylemiş ve polise başvurmuştu.

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@zafertunca12 isimli Twitter kullanıcısı ise görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Ne olmuştu?

Twitter’da ‘@bersunbuldu’ adlı kullanıcı ismini kullanan bir kadın, E. ve diğer dört arkadaşıyla birlikte 20 Şubat’ta bara gittiğini, para çekmek için dışarı çıkıp yeniden içeri girmek isteyince kapıdaki kadın görevlinin giriş damgasını görmek istediğini anlattı.

Daha sonra bir arkadaşlarının parasının eksik olduğunu düşünerek bardan dışarı çıktıklarını ve vestiyerdeki eşyalarına baktıklarını anlatan kadın, yeniden içeri girmek istediklerinde kapıdaki kadın görevlinin E.’nin bileğindeki giriş damgasını görmek istediğini dile getirdi.

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Kadın, görevliye “Yeni çıktık” dediklerini ancak “Ben sana zaten gıcık olmuştum” diye yanıt aldıklarını kaydetti.

Müşteri daha sonra şunları kaydetti: “(E.’nin) Gösterilen bileğini ters çevirerek saçı çekilmeye başlandı. Diğer iki erkek güvenlik görevlisi olaya dahil olup, kadın görevliyi çıkarıp E.’yi yere fırlatarak vurmaya, tekmelemeye, darp etmeye başladılar. Mağdur edilen arkadaşım tekrar sırtına vurulup yerde sürüklendi ve bir erkek arkadaşımız gelene kadar darp görmeye devam etti. Bu süreç içinde E. ile beraber olan ben ve diğer kız arkadaşım müdahale etmeye çalışırken kendi irademiz dışında şiddet kullanılarak etraftaki görevliler tarafından itilerek uzaklaştırılmaya çalışıldık. Tek istediğim güvenlik görevlileriyle konuşmakken, merdivenlerden itilerek ben de şiddete maruz kaldım. Şiddeti durdurmaya çalışırken ‘Sonunuz arkadaşınız gibi olur’ diye tehdit edildik.”

Kendisine hakaret edildiğini de belirten kadın, polise şikayette bulunduklarını ve gerekli işlemlerin başlatıldığını, hukuken sürecin peşinde olduklarını ifade etti.

‘Karşılıklı darp’

Dorock XL de iddialar üzerine Twitter hesabından yayınladığı açıklamasında bar girişinde müşteri ile güvenlik personeli arasında karşılıklı darp yaşandığını aktarmıştı.

Açıklamaya göre iki kadın birbirini şikayet etti ve diğer güvenlik personelleri kavgayı bitirmek için olaya dahil olmuştu.

Açıklamada ‘olaya kontrolsüzce karışan’ bir görevlinin aynı gün işten atıldığı dile getirilerek kavgaya karışanların açığa alındığı bilgisi verilmişti.