Beşiktaş’ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi

Bugün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda Ahmet Nur Çebi, mevcut ikinci başkan Serdal Adalı’yı ve diğer aday Hüseyin Tekinoktay’ı geride bırakarak Beşiktaş’ın başkanlığına seçildi.
8644 kişinin katılımıyla rekor kıran olağanüstü seçimli genel kurulda, oy kullanılan 20 sandığın hepsinden birinci çıkan Çebi, toplamda 5009 oy alarak Beşiktaş’ın 34. başkanı oldu. Serdal Adalı 2983 oy alırken, Hüseyin Tekinoktay ise 537 oyda kaldı.
Beşiktaş’ın bir önceki başkanı Fikret Orman 24 Eylül’de görevi bırakma kararı almış ve kulübü olağanüstü seçimli genel kurula götürerek aday olmamıştı.
Ahmet Nur Çebi ise, 7.5 yıl süren Orman döneminde 6.5 yıl boyunca ikinci başkanlık yapmıştı.