Beşiktaş’ın 114’üncü yılını kutlayan tarihçi İlber Ortaylı: Bilhassa çArşı grubuyla iftihar ediyorum

Tarihçi İlber Ortaylı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün (BJK) 114’üncü yılını kutladı.

Siyah-beyazlı kulübün kuruluşunun futbol tarihinde önemli bir başlangıç olduğunu dile getiren Ortaylı, “Beşiktaşlılar iyi futbol oynar ve iyi futbolcu yetiştirir. Beşiktaş seyircisi de özgür bir seyircidir. Bilhassa çArşı grubuyla iftihar ediyorum” dedi.

Beşiktaş’ın muhalif taraftar grubu çArşı, Ortaylı’nın bu ifadelerinin yer aldığı videoyu, “İftiharımız karşılıklı hocam, var olun!” mesajıyla paylaştı.