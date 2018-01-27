Beş yıl sonra: Mert Fırat verdiği röportaj nedeniyle sosyal medyada linç edildi

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Oyuncu Mert Fırat, beş yıl önce verdiği bir röportajdaki PKK lideri Abdullah Öcalan ve zorunlu askerlikle ilgili görüşleri nedeniyle sosyal medyada linç girişimine uğradı.

Habertürk’ten Kübra Par’a verdiği röportajda ‘Sence Öcalan’la görüşülmeli mi’ sorusuna “Abdullah Öcalan Kürt halkının lideridir ve onu muhatap almamak Kürt halkını muhatap almamak olur” diye cevap veren Fırat, ‘Zorunlu askerliğe karşı mısın’ sorusuna karşılık “Askerlik ve askerliğin gereği olan her şeye karşıyım” demişti.

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Mert Fırat’a yönelik linç girişimine ait sosyal medyadaki mesajlardan bazıları şu şekilde:

Mert Fırat’ın verdiği röportajın linç girişimine konu olan bölümleri şöyle:

Sence Öcalan’la görüşülmeli mi?

Evet, kesinlikle görüşülmeli. Koskoca bir halkın lider olarak kabul ettiği kişiyi muhatap almamak olmaz. “One minute” derler! Biz ister kabul edelim ister etmeyelim, Abdullah Öcalan Kürt halkının lideridir ve onu muhatap almamak Kürt halkını muhatap almamak olur.

Milliyetçi duygularının kabardığı dönemler oldu mu hiç?

Hayır, hiç olmadı. Bir ülkenin bayrağı, marşı, askeri değil de, insanının halleri beni etkiliyor. Halkın fakirliği etkiliyor mesela.. Devleti devlet yapan halktır. Bir şehit babasının çıkıp “On çocuğum olsa onunu da askere gönderirim” demesini anlayamıyorum ama elbette şehit cenazelerine çok üzülüyorum.

Çocuğun olsa askere gönderir misin?

Hayır. Askerlik yapmaması için elimden geleni yaparım.

Zorunlu askerliğe karşı mısın?

Evet, karşıyım. Hatta gönüllü ve profesyonel askerliğe de karşıyım. Askerlik ve askerliğin gereği olan her şeye karşıyım! Bu Genelkurmay’a tamamen karşı olduğum için değil ama kim militarist olmak ister ki?

Ordu olmadan devletin ayakta kalması mümkün mü?

Elbette mümkün. Ordusu olmayan bir sürü ülke var. İzlanda mesela!