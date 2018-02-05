Belediyeye göre ‘her şey yolunda’: Doğa harikası Kaputaş Plajı’na kepçe girdi!

RIFAT DOĞAN

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Antalya’nın Kaş İlçesi’nde bulunan dünyaca ünlü Kaputaş Plajı’nda kepçeyle yapılan kazı çalışmasına ait görüntüler tepki çekti.

Uzun süredir yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya olan Kaş’ın ünlü Kaputaş Plajı’na ait görüntülerde kumsalda bir kepçenin çalıştığı ve ince kum döküldüğü görülüyor.

Görüntüler sosyal medyada ‘kumsala beton dökülüyor’ şeklinde paylaşılınca tepkiler de gelmeye başladı. Konuyu yakından takip eden Avukat Tuncay Koç, Diken’e yaptığı açıklamada “Kaputaş Plajı’nı da kapsayan alan Kalkan Güney yamaçları SİT alanı içindedir” dedi.

‘Doğal dokusu bozulacak’

Avukat Koç, üç yıl önce Kaş Belediyesi’ne buranın plaj işletmesi için tahsis edildiğini fakat belediyenin yaptığı uygulamaların Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu’nun verdiği izinlerin dışında olduğunu belirtti.

Koç, yapılan çalışmayla plajın doğal dokusunun bozulduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “En son yapılan işlemin Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu’ndan bir izin alınıp alınmadığını bilmiyoruz. Alındıysa bile doğal dokuyu bu şekilde bozarak bir çalışma yapılamaz. Kaputaş Plajı’nı Başkan Halil Kocaer kendi mülkü gibi yönetmektedir. SİT alanına iş makinası indirilmesine nasıl izin verilebilir? İki yıl önce alınan bilirkişi raporunda kıyı alanının tahrip olduğu ve acilen peyzaj onarımının yapılması gerektiği ortadayken, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu görevini yapmamaktadır.”

Belediye: Proje onaylandı bile

Kaş Belediyesi tarafından Diken’e konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kaputaş’ın B tipi mesire yeri olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca 2015 yılında 29 yıllığına kendilerine kiraya verildiği ifade edildi.

Açıklamada, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun onayladığı plana göre Kalkan Belediyesi’nden kalan büfe, tuvalet, soyunma kabini ve duşlar kullanılarak mesire yerinin Kaş Belediyesi’nce işletilmesine başlandığı kaydedildi.

Kaş Belediyesi, bu alana ait Kaputaş mevkiinin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı’nın da belediye tarafından yaptırıldığını açıkladı.

Söz konusu planların Çevre Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 01.07.2016 tarihinde onaylandığı belirtilen açıklamada, planlara ilişkin şu bilgiler verildi: “Kaputaş Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre yeniden uygulama mimari projesi hazırlanmış ve bu proje de Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 18.07.2016 tarih ve 1012 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.”

Onaylanan proje hakkında bilgi veren belediye yetkilileri, ahşap köprü imalatının yerinde yapıldığı, projesinde gösterilen diğer büfe, tuvalet, soyunma kabini, durak, güvenlik kulübesi imalatlarının henüz yapılmadığı belirterek, “Polyester pis su tankının yerine konulması ve bu tanka bağlantılı olan alt yapı borularının döşenmesi işleri olup onaylı projesi dışında bir imalat, özellikle de beton imalatı yapılması söz konusu değildir” dedi.