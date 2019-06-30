Belediyelerden Onur Haftası kutlamaları: Nefret değil sevgi kazanacak

İstanbul’da Şişli ve Maltepe belediyelerinin ardından CHP’li çok sayıda belediye Twitter hesabından 27. İstanbul Onur Haftası’nı kutladı.

Fotoğraf: Kaos GL

27’inci kez düzenlenmesi planlanan Onur Haftası’nın bu yılki gündemi Türkiye’deki ekonomik krizdi ve tema ‘Ekonomi Ne Ayol?’ olarak duyurulmuştu.

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Kaos GL’nin haberine göre, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ile Aydın Germencik Belediyesi ‘Sevgi kazanacak’, Artvin Kemalpaşa Belediyesi ‘Eşitiz! Birlikte daha güçlüyüz. Nefret değil, sevgi kazanacak’, Muğla Fethiye Belediyesi ‘Karanlığa karşı, gökkuşağı!’, Artvin Borçka Belediyesi ve Rize Fındıklı Belediyesi ‘Nefret değil, sevgi kazanacak’, Muğla Datça Belediyesi ‘Nefrete inat, YAŞASIN HAYAT!’, Balıkesir Edremit ‘Bugün, yarın ve her zaman sevgi kazanacak!’ mesajlarıyla Onur Haftasını kutladı.

Bursa Nilüfer Belediyesi Onur kutlamasını Turgut Uyar’ın bir şiiriyle paylaştı: “Aşkım da değişebilir gerçeklerim de / Pırıl pırıl dalgalı bir denize karşı / Yan gelmişim diz boyu sulara / Hepinize iyi niyetle gülümsüyorum. Eşit, adil bir kent, ülke ve dünya için diyoruz ki…”

Belediyeler kutlama mesajlarını #İstanbulPride2019 etiketiyle paylaştı.

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İstanbul Valiliği bu sene LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nün Taksim’de yapılmasına izin vermemiş, 27. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi de bu kararı eleştirerek şu çağrıyı yapmıştı: ‘Tüm LGBTİ+’ları ve LGBTİ+fobi karşıtlarını 30 Haziran günü saat 17:00’den itibaren Taksim Fransız Kültür Merkezi önünde basın açıklamamızı okumak için toplanmaya çağırıyoruz.’



