Belediye şiddet mağduru kadınların anısına dikilen anıtı 25 Kasım’da söktü

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri Beşiktaş’daki şiddet mağduru kadınlar anısına dikilen dijital anıtı söktü. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu uygulamaya “Şiddete devam. Sözün bittiği zaman” diye tepki gösterdi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Twitter’dan “Dün #363nedir diye sormuştuk. Malum 2018 yılı içinde şiddete uğrayarak öldürülmüş kadın sayısıydı. Dikkat çekilmesi adına Beşiktaş Belediyesi Beltaş A.Ş tarafından yaptırılan anıt http://Ist.BB tarafından şu an sökülüyor. Bugün 25 Kasım. Şiddete devam. Sözün bittiği zaman” paylaşımını yaptı.

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