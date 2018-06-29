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Yaramazlara biraz batar!

‘Beklenen’ yasak geldi: İstanbul’da ‘Onur Yürüyüşü’ne izin yok!

 

İstanbul’da düzenlenmek istenen ‘Onur Yürüyüşü’, son üç yıldır olduğu gibi vlilik tarafından yine yasaklandı.

Fotoğraf: Reuters/Arşiv

Yürüyüşü organize eden İstanbul Onur Haftası Komitesi’nin yazılı açıklamasında, yürüyüşün ‘görünürlüklerini sağlamak için’ düzenlendiği ifade edildi.

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Komite, ‘yürüyüşün herkes tarafından duyulan bir çağrıya dönüşmesi için’ 26 yıldır mücadele ettiklerini belirterek Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda yer alan barışçıl gösteri yapma hakkını anımsattı.

Açıklamada, valilikle görüşmeye de yer verildi: “Barışçıl olduğu sürece her türlü toplantı ve yürüyüşü düzenlemek önceden izin alınmaksızın her vatandaşın hakkıdır. Buna rağmen her yıl yaptığımız üzere bu yıl da valilikten yedi cihanın bilmekte olduğu yürüyüşümüz hakkında konuşmak üzere bir görüşme talep ettik. Vali yardımcısıyla yaptığımız görüşmede önceki yıllarda yürüyüşün Ramazan’a denk geldiği için yasaklandığı, bu yıl böyle bir durum olmadığı için yürüyüşün önünde bir engel olmadığı fakat son kararı yine de valinin vereceği cevabını aldık. Görüşmenin ardından komite tarafından yazılı olarak da haftanın ve yürüyüşün bildirimi valiliğe yapılmıştır. Üzülerek belirtiriz ki valilik verdiği cevapta aslında bizim protesto hakkımızı korumaya alması gereken Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nu göstererek bizim güvenliğimizi alamayacağını ve Onur Yürüyüşü’nün düzenlenmesini uygun bulmadığını söylemiştir.”

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Komite, yasak kararını tanımayarak yürüyüşü gerçekleştireceklerini de duyurdu. Yürüyüşün 1 Temmuz’da Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde saat 18.00’de yapılacağı açıklanmıştı.

İstanbul’da son üç yıldır yürüyüşe izin verilmiyor.

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