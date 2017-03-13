‘Beklenen hamle’ Adıyaman’dan geldi: Hollanda kralı ve hükümetine suç duyurusu

Adıyaman’da bir yurttaş, Türk bakanların referandum mitingine izin vermeyen Hollanda’nın kralı Willem Alexander ve hükümet üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hollanda’nın ülkeye gitmek isteyen Türk bakanlara yönelik engellemeleri hafta sonunda iki ülke arasında benzeri görülmemiş bir diplomatik krize dönüşürken, yapılanların karşılıksız kalmayacağını duyuran Ankara, ‘Hollanda’nın bedel ödeyeceğini’ duyurmuştu.

Hollanda hükümetine suç duyurusu

Vatandaşlardan ‘beklenen hamle’ ise Kahta’dan geldi.

Esnaf Mehmet Öztürk, Hollanda Kralı Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Başbakan Mark Rutte, İçişleri Bakanı Ronald Plasterk, Dışişleri Bakanı Bert Koenders ve Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Ebu Talip hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kahta Adalet Sarayı’nın önünde AA’ya konuşan konuşan Öztürk, Hollanda’nın tavrının ‘kabul edilebilir olmadığını’ söyledi.

Türkiye’yi ve hükümetini uluslararası alanda küçük düşürmekle suçladığı Hollanda’nın ‘Türk milletinin şan ve şerefine saygısızlık yaptığını’ savunan Öztürk, Hollanda’nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni (AİHM) ihlal ettiğini öne sürdü.

Öztürk, “Hollanda’nın özellikle Bakan Kaya’ya, korumalarına ve danışmalarına yaptığı çirkin saldırılardan bir Türk vatandaşı olarak büyük rahatsızlık duydum” diye konuştu.